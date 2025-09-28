Direktori Syarikat
Procter & Gamble
Procter & Gamble Jurutera Kimia Gaji

Pakej pampasan Jurutera Kimia median in United States di Procter & Gamble berjumlah $75K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
Jumlah setahun
$75K
Tahap
BTA
Asas
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Procter & Gamble?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Process Engineer

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Kimia di Procter & Gamble in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $85,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk peranan Jurutera Kimia in United States ialah $75,000.

