Pakej pampasan Pengurus Operasi Perniagaan median di Procter & Gamble berjumlah $106K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Procter & Gamble. Kemaskini terakhir: 9/28/2025

Pakej Median
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Jumlah setahun
$106K
Tahap
B1
Asas
$92K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$14.1K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Procter & Gamble?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Operasi Perniagaan di Procter & Gamble berada pada jumlah pampasan tahunan $160,107. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Procter & Gamble untuk peranan Pengurus Operasi Perniagaan ialah $103,500.

