Preqin Jurutera Perisian Gaji di Greater London Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater London Area di Preqin berjumlah £88.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Preqin. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£88.5K
Tahap
-
Asas
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Preqin?

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the Jurutera Perisian role in Greater London Area is £88,521.

