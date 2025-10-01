Direktori Syarikat
Preply
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Barcelona Area

Preply Jurutera Perisian Gaji di Greater Barcelona Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Barcelona Area di Preply berjumlah €81.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Preply. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Jumlah setahun
€81.2K
Tahap
P7
Asas
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bonus
€0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Preply?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Preply in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €106,471. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preply for the Jurutera Perisian role in Greater Barcelona Area is €82,902.

