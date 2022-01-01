Praetorian Gaji

Gaji Praetorian berkisar dari $122,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $175,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Praetorian . Dikemas kini terakhir: 9/17/2025