Praetorian
Praetorian Gaji

Gaji Praetorian berkisar dari $122,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $175,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Praetorian. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Penganalisis Keselamatan Siber
Median $122K
Jurutera Perisian
Median $175K
Sumber Manusia
$129K

The highest paying role reported at Praetorian is Jurutera Perisian with a yearly total compensation of $175,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Praetorian is $129,350.

