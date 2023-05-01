Direktori Syarikat
PowerToFly
PowerToFly Gaji

Gaji PowerToFly berkisar dari $42,210 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $238,800 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas PowerToFly. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Sumber Manusia
$42.2K
Perekrut
$42.2K
Jualan
$239K

Jurutera Perisian
$75.2K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di PowerToFly ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $238,800. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di PowerToFly ialah $58,716.

