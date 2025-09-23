Direktori Syarikat
Policybazaar Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Policybazaar berjumlah ₹1.35M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Policybazaar. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Jumlah setahun
₹1.35M
Tahap
L2
Asas
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Policybazaar?

₹13.98M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Policybazaar in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,995,923. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Policybazaar untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,239,789.

