Plum Gaji

Gaji Plum berkisar dari $102,578 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat rendah hingga $111,303 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Plum . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025