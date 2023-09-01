Pliancy Gaji

Gaji Pliancy berkisar dari $109,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $110,550 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Pliancy . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025