Plexus Worldwide Gaji

Gaji Plexus Worldwide berkisar dari $29,914 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perkakasan di peringkat rendah hingga $51,725 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Plexus Worldwide . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025