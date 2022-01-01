Direktori Syarikat
Playtech Gaji

Gaji Playtech berkisar dari $16,444 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $180,900 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Playtech. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $59.8K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Perniagaan
$63.3K
Khidmat Pelanggan
$16.4K

Saintis Data
$44.4K
Sumber Manusia
$71.3K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$61.1K
Pengurus Produk
$36.1K
Pengurus Projek
$48.6K
Perekrut
$30.7K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$75.4K
Arkitek Penyelesaian
$181K
Pengurus Program Teknikal
$37.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Playtech ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $180,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Playtech ialah $54,201.

