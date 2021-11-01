Direktori Syarikat
Peapod Digital Labs Gaji

Gaji Peapod Digital Labs berkisar dari $89,550 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat rendah hingga $233,750 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Peapod Digital Labs. Dikemas kini terakhir: 8/26/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $132K
Pengurus Produk
Median $234K
Pereka Produk
Median $140K

Pembangunan Perniagaan
$89.6K
Saintis Data
$138K
Operasi Pemasaran
$130K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$162K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Peapod Digital Labs ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan sebanyak $233,750.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Peapod Digital Labs ialah $138,067.

