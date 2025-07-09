Direktori Syarikat
PCCW
PCCW Gaji

Gaji PCCW berkisar dari $28,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Information Technologist (IT) di peringkat rendah hingga $107,535 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas PCCW. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $67.2K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Perniagaan
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Arkitek Penyelesaian
$108K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di PCCW ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $107,535. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di PCCW ialah $64,604.

Sumber Lain