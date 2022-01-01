Direktori Syarikat
Paytm
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Paytm Gaji

Gaji Paytm berkisar dari $12,631 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Paytm. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera DevOps

Pengurus Produk
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Saintis Data
Median $45.8K
Penganalisis Perniagaan
Median $31.4K
Pereka Produk
Median $23.2K
Perekrut
Median $12.6K
Pengurus Program Teknikal
Median $38.8K
Pembangunan Perniagaan
$201K
Pengurus Sains Data
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$30K
Pengurus Program
$42K
Pengurus Projek
$29K
Jualan
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

25%

THN 4

25%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di Paytm, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 5th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Paytm, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Paytm ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Paytm ialah $40,890.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Paytm

Syarikat Berkaitan

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain