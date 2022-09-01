Direktori Syarikat
Payscale Gaji

Gaji Payscale berkisar dari $80,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $193,463 untuk Cybersecurity Analyst di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Payscale. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $118K
Ketua Kakitangan
$151K
Pemasaran
$155K

Pengurus Produk
Median $121K
Jualan
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $175K
Arkitek Penyelesaian
$160K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Payscale ialah Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $193,463. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Payscale ialah $153,425.

