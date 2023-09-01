Direktori Syarikat
PayPay
PayPay Gaji

Gaji PayPay berkisar dari $59,779 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $116,063 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas PayPay. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $62.8K

Jurutera Android

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $88.6K
Saintis Data
Median $116K

Pereka Produk
$59.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$106K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di PayPay ialah Saintis Data dengan jumlah pampasan tahunan $116,063. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di PayPay ialah $88,610.

Sumber Lain