Payoneer Gaji

Gaji Payoneer berkisar dari $20,913 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Insan di peringkat rendah hingga $885,550 untuk Penyelidik UX di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Payoneer. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jurutera Perisian
Median $115K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $118K
Penganalisis Data
Median $85K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $179K
Akauntan
$60.9K
Pengurus Operasi Perniagaan
$78.3K
Pembangunan Perniagaan
$184K
Penganalisis Kewangan
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operasi Insan
$20.9K
Pereka Produk
$72.4K
Pengurus Program
$120K
Pengurus Projek
$147K
Perekrut
$42.5K
Jumlah Ganjaran
$40.9K
Penyelidik UX
$886K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Payoneer ialah Penyelidik UX at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $885,550. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Payoneer ialah $106,605.

