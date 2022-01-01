Direktori Syarikat
Paymentus
Paymentus Gaji

Gaji Paymentus berkisar dari $40,211 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $114,918 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Paymentus. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jurutera Perisian
Median $68.5K

Jurutera Perisian Full-Stack

Khidmat Pelanggan
$40.2K
Pemasaran
$108K

Pengurus Produk
$115K
Arkitek Penyelesaian
$108K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Paymentus ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $114,918. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Paymentus ialah $107,856.

