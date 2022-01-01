Direktori Syarikat
PathAI
PathAI Gaji

Julat gaji PathAI adalah dari $109,450 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Produk di hujung bawah hingga $411,045 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja PathAI. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $170K
Jurutera Bioperubatan
$164K

Saintis Data
Median $210K
Pereka Produk
$109K
Jualan
$255K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$411K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at PathAI is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $411,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PathAI is $187,750.

Sumber Lain