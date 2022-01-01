Change
Log Masuk
Daftar
Semua Data
Mengikut Lokasi
Mengikut Syarikat
Mengikut Jawatan
Kalkulator Gaji
Visualisasi Carta
Gaji Disahkan
Latihan Industri
Sokongan Perundingan
Bandingkan Faedah
Siapa Mengambil Pekerja
Laporan Gaji 2024
Syarikat Pembayar Tertinggi
Integrasi
Blog
Akhbar
Google
Jurutera Perisian
Pengurus Produk
Kawasan Bandar New York
Saintis Data
Lihat Titik Data Individu
Levels FYI Logo
Gaji
📂 Semua Data
🌎 Mengikut Lokasi
🏢 Mengikut Syarikat
🖋 Mengikut Jawatan
🏭️ Mengikut Industri
📍 Peta Haba Gaji
📈 Visualisasi Carta
🔥 Persentil Masa Nyata
🎓 Latihan Industri
❣️ Bandingkan Faedah
🎬 Laporan Gaji 2024
🏆 Syarikat Pembayar Tertinggi
💸 Kira Kos Mesyuarat
#️⃣ Kalkulator Gaji
Sumbang
Tambah Gaji
Tambah Faedah Syarikat
Tambah Pemetaan Tahap
Pekerjaan
Perkhidmatan
Perkhidmatan Calon
💵 Bimbingan Perundingan
📄 Semakan Resume
🎁 Hadiah Semakan Resume
Untuk Majikan
Tawaran Interaktif
Persentil Masa Nyata 🔥
Penanda Aras Pampasan
Untuk Penyelidikan Akademik
Set Data Pampasan
Komuniti
← Direktori Syarikat
Patagonia
Bekerja di sini?
Tuntut Syarikat Anda
Gambaran Keseluruhan
Gaji
Faedah
Pekerjaan
Baharu
Sembang
Patagonia Faedah
Tambah Faedah
Bandingkan
Rumah
Military Leave
Full salary
Lihat Data sebagai Jadual
Patagonia Faedah & Kelebihan
Faedah
Penerangan
Military Leave
Full salary
Pekerjaan Pilihan
Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Patagonia
Syarikat Berkaitan
Meijer
Jane
Zappos.com
Tuft & Needle
Everlane
Lihat semua syarikat ➜
Sumber Lain
Laporan Gaji Akhir Tahun
Kira Pampasan Total