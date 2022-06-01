Direktori Syarikat
Parker Hannifin
Parker Hannifin Gaji

Gaji Parker Hannifin berkisar dari $58,808 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $236,175 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Parker Hannifin. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $98.3K
Jurutera Mekanikal
Median $84K
Jurutera Aeroangkasa
$112K

Penganalisis Data
$79.6K
Saintis Data
$236K
Jurutera Perkakasan
$138K
Sumber Manusia
$134K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$80.4K
Jurutera Bahan
$115K
Pereka Produk
$152K
Pengurus Produk
$147K
Pengurus Program
$118K
Pengurus Projek
$77.4K
Jualan
$58.8K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Parker Hannifin is Saintis Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

