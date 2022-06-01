Parker Hannifin Gaji

Gaji Parker Hannifin berkisar dari $58,808 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $236,175 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Parker Hannifin . Dikemas kini terakhir: 9/13/2025