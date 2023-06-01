Parafin Gaji

Gaji Parafin berkisar dari $123,156 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $210,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Parafin . Dikemas kini terakhir: 10/13/2025