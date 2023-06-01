Direktori Syarikat
Parafin
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Parafin Gaji

Gaji Parafin berkisar dari $123,156 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $210,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Parafin. Dikemas kini terakhir: 10/13/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $210K

Jurutera Perisian Backend

Operasi Perniagaan
$123K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Parafin, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Parafin ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $210,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Parafin ialah $166,578.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Parafin

Syarikat Berkaitan

  • DoorDash
  • Square
  • Databricks
  • Facebook
  • Netflix
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain