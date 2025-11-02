Direktori Syarikat
Papaya Global
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Papaya Global Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Poland di Papaya Global berjumlah PLN 336K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Papaya Global. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Jumlah setahun
PLN 336K
Tahap
L3
Asas
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Papaya Global in Poland berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 381,072. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Papaya Global untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Poland ialah PLN 336,240.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Papaya Global

Syarikat Berkaitan

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain