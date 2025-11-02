Direktori Syarikat
Papaya Global Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Israel di Papaya Global berjumlah ₪430K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Papaya Global. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
₪430K
Tahap
L3
Asas
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Papaya Global in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪587,745. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Papaya Global untuk peranan Jurutera Perisian in Israel ialah ₪413,438.

