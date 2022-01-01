Panopto Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Panopto berkisar dari $49,305 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Insan di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Panopto. Dikemas kini terakhir: 10/24/2025

Jualan
Median $94.1K

Eksekutif Akaun

Operasi Insan
$49.3K
Jurutera Perisian
$201K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Panopto ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Panopto ialah $94,085.

