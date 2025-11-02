Direktori Syarikat
Pandora
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

Pandora Arkitek Penyelesaian Gaji

Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in Denmark di Pandora berkisar dari DKK 874K hingga DKK 1.22M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Pandora. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Pandora in Denmark berada pada jumlah pampasan tahunan DKK 1,224,157. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk peranan Arkitek Penyelesaian in Denmark ialah DKK 874,398.

Sumber Lain