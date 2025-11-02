Direktori Syarikat
Pandora
Pandora Jualan Gaji

Purata jumlah pampasan Jualan in Canada di Pandora berkisar dari CA$57.6K hingga CA$81.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Pandora. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di Pandora in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$81,829. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk peranan Jualan in Canada ialah CA$57,636.

Sumber Lain