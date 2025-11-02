Direktori Syarikat
Pandora Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in United States di Pandora berjumlah $310K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Pandora. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Jumlah setahun
$310K
Tahap
Staff
Asas
$200K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$30K
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
11 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Pandora in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $405,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk peranan Saintis Data in United States ialah $265,000.

Sumber Lain