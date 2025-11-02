Direktori Syarikat
Pandora
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

Pandora Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in Panama di Pandora berkisar dari PAB 39.5K hingga PAB 55.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Pandora. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pandora, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Pandora in Panama berada pada jumlah pampasan tahunan PAB 55,252. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pandora untuk peranan Penganalisis Data in Panama ialah PAB 39,534.

