Pampasan Jurutera Perisian in United States di Panasonic berkisar dari $108K seyear untuk L1 hingga $168K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $156K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Panasonic. Kemaskini terakhir: 11/3/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
