Panasonic Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Panasonic berkisar dari $108K seyear untuk L1 hingga $168K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $156K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Panasonic. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Penyerahan Gaji Terkini
Apakah tahap kerjaya di Panasonic?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Panasonic in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $224,230. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Panasonic untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $155,000.

