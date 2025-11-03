Pampasan Jurutera Perisian in United States di Palo Alto Networks berkisar dari $180K seyear untuk Software Engineer hingga $684K seyear untuk Distinguished Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $315K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Palo Alto Networks. Kemaskini terakhir: 11/3/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palo Alto Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
