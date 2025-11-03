Pampasan Pengurus Produk in United States di Palo Alto Networks berkisar dari $243K seyear untuk Product Manager hingga $506K seyear untuk Distinguished Product Manager. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $348K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Palo Alto Networks. Kemaskini terakhir: 11/3/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palo Alto Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
