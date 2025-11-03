Direktori Syarikat
Palo Alto Networks
  • Gaji
  • Penganalisis Kewangan

  • Semua Gaji Penganalisis Kewangan

Palo Alto Networks Penganalisis Kewangan Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in United States di Palo Alto Networks berjumlah $216K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Palo Alto Networks. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Pakej Median
company icon
Palo Alto Networks
Financial Analyst
San Francisco, CA
Jumlah setahun
$216K
Tahap
-
Asas
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$36K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palo Alto Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palo Alto Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Penganalisis Perancangan & Analisis Kewangan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Palo Alto Networks in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $358,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Palo Alto Networks untuk peranan Penganalisis Kewangan in United States ialah $224,750.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Palo Alto Networks

Sumber Lain