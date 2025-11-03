Pampasan Saintis Data in United States di Palo Alto Networks berkisar dari $173K seyear untuk Staff Data Scientist hingga $528K seyear untuk Senior Principal Data Scientist. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $500K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Palo Alto Networks. Kemaskini terakhir: 11/3/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Palo Alto Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
