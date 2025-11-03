Direktori Syarikat
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Operasi Perkhidmatan Pelanggan Gaji

Purata jumlah pampasan Operasi Perkhidmatan Pelanggan di Palo Alto Networks berkisar dari $194K hingga $264K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Palo Alto Networks. Kemaskini terakhir: 11/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$207K - $251K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$194K$207K$251K$264K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palo Alto Networks, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Perkhidmatan Pelanggan di Palo Alto Networks berada pada jumlah pampasan tahunan $264,480. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Palo Alto Networks untuk peranan Operasi Perkhidmatan Pelanggan ialah $193,800.

