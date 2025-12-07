Direktori Syarikat
Pagaya
Pagaya Pengurus Sains Data Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Sains Data in Israel di Pagaya berkisar dari ₪912K hingga ₪1.27M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Pagaya. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$294K - $356K
Israel
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$271K$294K$356K$378K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Pagaya?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Sains Data di Pagaya in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪1,274,810. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Pagaya untuk peranan Pengurus Sains Data in Israel ialah ₪912,148.

Sumber Lain

