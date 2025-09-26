Direktori Syarikat
Outbrain Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Israel di Outbrain berjumlah ₪458K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Outbrain. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
₪458K
Tahap
Senior
Asas
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Outbrain?

₪564K

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Kejuruteraan Perisian at Outbrain in Israel sits at a yearly total compensation of ₪515,114. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain for the Pengurus Kejuruteraan Perisian role in Israel is ₪458,120.

