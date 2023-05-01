Outbrain Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Outbrain berkisar dari $92,816 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $231,915 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Outbrain. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $110K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $130K
Penganalisis Data
$92.8K

Saintis Data
$108K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$136K
Jualan
$232K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Outbrain is Jualan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

