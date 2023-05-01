Direktori Syarikat
Our Next Energy
Our Next Energy Gaji

Gaji Our Next Energy berkisar dari $176,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $296,510 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Our Next Energy. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perkakasan
$297K
Jurutera Mekanikal
$176K
Pereka Produk
$245K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Our Next Energy ialah Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $296,510. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Our Next Energy ialah $244,800.

Sumber Lain