Our Next Energy Gaji

Gaji Our Next Energy berkisar dari $176,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $296,510 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Our Next Energy . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025