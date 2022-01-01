Direktori Syarikat
OTTO Gaji

Gaji OTTO berkisar dari $52,290 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $89,919 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas OTTO. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $83.5K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $89.9K
Penganalisis Data
$52.3K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di OTTO ialah Saintis Data dengan jumlah pampasan tahunan $89,919. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di OTTO ialah $83,510.

