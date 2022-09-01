Direktori Syarikat
Otter.ai
Otter.ai Gaji

Gaji Otter.ai berkisar dari $183,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Grafik di peringkat rendah hingga $200,500 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Otter.ai. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $201K

Jurutera Perisian Backend

Saintis Penyelidikan

Pereka Grafik
$184K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Otter.ai, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

A função com maior remuneração reportada na Otter.ai é Jurutera Perisian com uma remuneração total anual de $200,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Otter.ai é $192,050.

