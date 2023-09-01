Otta Gaji

Gaji Otta berkisar dari $74,661 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $109,631 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Otta . Dikemas kini terakhir: 9/10/2025