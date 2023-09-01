Direktori Syarikat
Otta
Otta Gaji

Gaji Otta berkisar dari $74,661 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $109,631 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Otta. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Pemasaran
$74.7K
Pengurus Produk
$110K
Jurutera Perisian
Median $82.1K

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Otta ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $109,631. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Otta ialah $82,147.

Sumber Lain