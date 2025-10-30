Direktori Syarikat
Orsted
Orsted Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Poland di Orsted berjumlah PLN 282K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Orsted. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Jumlah setahun
PLN 282K
Tahap
L5
Asas
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Orsted?
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Orsted in Poland berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 320,208. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Orsted untuk peranan Jurutera Perisian in Poland ialah PLN 235,439.

