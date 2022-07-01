Direktori Syarikat
Origami Risk
Origami Risk Gaji

Gaji Origami Risk berkisar dari $76,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $197,010 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Origami Risk. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $106K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $76.5K
Khidmat Pelanggan
$84.6K

Pengurus Projek
$100K
Jualan
$86.4K
Jurutera Jualan
$182K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$197K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Origami Risk is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $197,010. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Origami Risk is $100,158.

