Orgvue Gaji

Gaji Orgvue berkisar dari $49,146 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perunding Pengurusan di peringkat rendah hingga $180,900 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Orgvue. Dikemas kini terakhir: 9/17/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $75.2K
Perunding Pengurusan
$49.1K
Jualan
$181K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$146K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Orgvue is Jualan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Orgvue is $110,804.

