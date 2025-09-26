Direktori Syarikat
Optomi Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Optomi berjumlah $165K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Optomi. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
Optomi
Software Engineer
Los Angeles, CA
Jumlah setahun
$165K
Tahap
Senior
Asas
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Optomi?

$160K

Soalan Lazim

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Jurutera Perisian ni Optomi in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $233,333. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Optomi fun ipa Jurutera Perisian in United States ni $170,030.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Optomi

