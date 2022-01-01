Onfido Gaji

Gaji Onfido berkisar dari $110,740 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $195,601 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Onfido . Dikemas kini terakhir: 11/28/2025