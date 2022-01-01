Direktori Syarikat
OneTrust
OneTrust Gaji

Gaji OneTrust berkisar dari $11,914 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $323,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas OneTrust. Dikemas kini terakhir: 11/28/2025

Jurutera Perisian
Median $190K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $323K
Pereka Produk
Median $100K

Akauntan
$69.7K
Pembangunan Korporat
$232K
Perkhidmatan Pelanggan
$117K
Kejayaan Pelanggan
$62.5K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$72.9K
Perunding Pengurusan
$63.2K
Pemasaran
$224K
Operasi Pemasaran
$90.5K
Pengurus Projek
Median $135K
Perekrut
$11.9K
Jualan
$159K
Jurutera Jualan
$121K
Pengurus Akaun Teknikal
$97.5K
Pengurus Program Teknikal
$112K
Kapitalis Teroka
$62.3K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di OneTrust, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di OneTrust ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $323,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di OneTrust ialah $106,218.

Sumber Lain

