Pakej pampasan Penganalisis Perniagaan median in United States di OneMain Financial berjumlah $187K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan OneMain Financial. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Jumlah setahun
$187K
Tahap
-
Asas
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$27K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di OneMain Financial?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di OneMain Financial in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $230,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di OneMain Financial untuk peranan Penganalisis Perniagaan in United States ialah $187,000.

