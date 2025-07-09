Direktori Syarikat
Omnicom Media Group
Omnicom Media Group Gaji

Julat gaji Omnicom Media Group adalah dari $44,100 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $115,280 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Omnicom Media Group. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Penulis Iklan
$63.2K
Saintis Data
$64.4K
Pemasaran
$44.1K

Jualan
$48.5K
Arkitek Penyelesaian
$115K
Soalan Lazim

Den högst betalande rollen som rapporterats på Omnicom Media Group är Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $115,280. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Omnicom Media Group är $63,230.

